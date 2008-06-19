Интернет-трафик будут измерять зеттабайтами

В период с 2007 по 2012 годы объем интернет-трафика будет ежегодно увеличиваться на 46 процентов, сообщает TechRadar со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Cisco.

Представители Cisco уверены, что в скором времени для измерения объемов веб-трафика придется использовать эксабайты (один эксабайт равен миллиарду гигабайтов), а после 2012 года - зеттабайты (один зеттабайт равен триллиону гигабайтов).

Главными причинами роста объема трафика являются потоковое HD-видео и приложения web 2.0.

Согласно данным, полученным Cisco, в настоящее время видео составляет 22 процента всего интернет-трафика. В 2006 году этот показатель был равен 12 процентам. Ожидается, что к концу текущего года доля видео в интернет-трафике достигнет 32 процентов.

Однако эти данные не учитывают трафик Р2Р-сетей, в которых, по оценкам Cisco, ежемесячно передается 600 миллионов гигабайт видео, что соответствует более чем 120 миллионам DVD-дисков.

Лента.ру