Сайты госучреждений Турции в течение 4 дней атакуют хакеры: подозревают россиян – СМИ

С 14 декабря ряд сайтов турецких госучреждений подвергаются кибератакам, в которых подозревают российских хакеров. Об этом со ссылкой на отчет ИТ-экспертов из Средневосточного технического университета (Middle East Technical University) в Анкаре сообщает Hurriyet Daily News.

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Большинство атак были направлены на сайты государственных органов, а также другие сайты на домене ".tr". в связи с этим пришлось ограничить доступ из-за рубежа к 400 тысячам сайтов.

Эксперты утверждают, что мощность атаки и маршруты входящего трафика позволяют с высокой вероятностью говорить о том, что ее провели именно российские хакеры, хотя очевидных доказательств не хватает.

Также сообщается, что эту информацию в Национальном центре реагирования на компьютерные угрозы пока никак не комментируют. От комментариев воздерживаются и официальные органы власти.