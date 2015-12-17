Facebook разрешит пользователям убрать снимки, напоминающие о плохом

Пользователи смогут проверить, какие публикации войдут в подборку, и заменить те из них, которые покажутся им неподходящими. По словам представителей Facebook, в этом году они использовали новый алгоритм выбора фото, чтобы лучше отсеивать потенциальные напоминания о неприятных событиях, передает Lenta.ru.

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Кроме снимков за авторством пользователя, в подборку могут войти кадры, на которых его отметили другие юзеры.

Функция стала поводом для критики в адрес Facebook в 2014 году. В частности, компании пришлось извиниться перед веб-разработчиком Эриком Майером за то, что автоматически сгенерированная подборка напомнила ему о погибшей от рака мозга шестилетней дочери. Тогда фотографии и записи попадали в «Обзор года» автоматически по числу отметок «Мне нравится» и комментариев. Содержание самих публикаций не учитывалось.