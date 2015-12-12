Apple предрекли увеличение количества атак на iOS и Mac

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Эксперты сошлись во мнении, что показатель киберугроз, ориентированных на продукты Apple, будет расти. В частности, по данным FireEye, будет атакована платежная система Apple Pay.

Наибольшей опасности подвержены устройства, которые были подвергнуты «джейлбрейку» — операции, позволяющей получить доступ к файловой системе аппарата.

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За первые девять месяцев 2015 года количество уникальных компьютеров на OS X, которые были заражены вирусами, выросло в семь раз по сравнению с 2014 годом. В основном это были программы, которые не несли в себе вредонсоного кода, но содержали назойливую рекламу или были способны отслеживать веб-активность пользователей. Для сравнения, в прошлом году ежемесячно были атакованы до 70 тысяч компьютеров Mac.

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В то же время, утверждают исследователи, iOS остается менее уязвимой к вредоносному ПО, чем Windows и Android. По информации FireEye, 96 процентов вирусов направлены на Android.