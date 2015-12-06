В Китае археологи нашли огромную сеть древних захоронений

Как сообщают официальные СМИ Китая, среди более чем двухсот захоронений, найденных в провинции Хэнань, есть 8 подземных камер для лошадей и колесниц, а также более десяти печей для обжига, передает Би-би-си.

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