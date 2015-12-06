В Китае археологи нашли огромную сеть древних захоронений
14:08, 06 декабря 2015Наука и IT
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Археологи обнаружили в центральной части Китая сеть древних подземных захоронений, возраст которых превышает 2500 лет.
Новая находка занимает общую площадь в более чем 200 тыс. кв м \ flickr.com/photos/bribri
Как сообщают официальные СМИ Китая, среди более чем двухсот захоронений, найденных в провинции Хэнань, есть 8 подземных камер для лошадей и колесниц, а также более десяти печей для обжига, передает Би-би-си.
Читайте такжеКитайские археологи показали сокровища из найденной на стройплощадке гробницы (фото)Новая археологическая находка занимает общую площадь в более чем 200 тыс. кв м. Рядом с ней обнаружены следы древнего города эпохи династии Хань, правившей Китаем более 2000 лет тому назад.
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