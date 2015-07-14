Во Франции появилась цифровая Мона Лиза, которая может улыбаться и хмуриться (видео)

В Париже представили проект Living Mona Lisa, работа над которым продолжалась больше года – цифровую версию знаменитой картины Джоконда, которая, как считается, является портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. На видео, опубликованном на официальном веб-сайте проекта, можно увидеть, как с помощью технологий, схожих с теми, что используют в видеоиграх, знаменитая Мона Лиза взглядом провожает туристов, улыбается и даже хмурится, передает Новое время.

«Теперь она сможет реагировать на окружающих ее людей. Леонардо да Винчи хотел изобразить ее наиболее реалистично на своей картине, чтобы глядя на нее, казалось, будто она оживает. Мы реализовали его идею в полной мере», - говорит автор проекта, представитель цифровой культуры Флорен Азиосманофф.

Кроме того, по сообщениям создателей ожившей Джоконды, ее цифровая версия будет реагировать на окружающих ее людей «в зависимости от настроения», пишет The Telegraph. Они акцентируют внимание на том, что проект Living Mona Lisa не является коммерческим, однако в скором времени в продаже появятся миниатюрные версии цифровой картины. Предположительная стоимость ожившей Джоконды – несколько сотен евро.

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«Это, прежде всего, художественный, а не коммерческий проект. Но мы хотим, чтобы каждый желающий смог забрать ожившую Мона Лизу с собой на память в качестве сувенира, поэтому сейчас работаем над тем, чтобы цифровые картины были доступными для всех желающих», - добавляет Азиосманофф.