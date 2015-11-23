Ученые объяснили быстрое приобретение бактериями устойчивости к антибиотикам

Давно известно, что бактерии способны обмениваться небольшими фрагментами ДНК - это играет ключевую роль в приспособлении к новым условиям среды (в том числе к воздействию антибиотиков), пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature Communications. Однако бактериальный горизонтальный обмен генами случается крайне редко (ДНК делит одна клетка из нескольких миллионов). Кроме того, любой резистентный штамм бактерий теоретически должен быстро размножаться и вытеснить остальные, а не делиться с ними ценными генами.

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При этом, несмотря на данные факторы, горизонтальный обмен генами продолжается, и достаточно успешно. Зоологи из Оксфорда определили, что решением этой загадки является миграция. "В предыдущих исследованиях игнорировался факт того, что бактериальные сообщества существуют не в изоляции друг от друга. Построенная нами модель показала: именно высокие показатели миграции между сообществами позволяют отдельным микробам встречаться и обмениваться фрагментами ДНК", - заявил ведущий автор статьи Рене Нихус.

Миграционные процессы в бактериальных сообществах проходят в любых условиях среды - от почв до организма человека. Помимо резистентности к антибиотикам, с помощью горизонтального переноса генов передаются и другие полезные свойства: например, способность поглощать определенные питательные вещества или иммунитет к некоторым ядам.