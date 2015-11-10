Ученые обнаружили на Плутоне два потенциальных криовулкана

03:59, 10 ноября 2015
Наука и IT
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Ученые из NASA после анализа снимков межпланетной станции New Horizons обнаружили на Плутоне два потенциальных криовулкана высотой несколько километров и диаметром в десятки километров

NASA/JHUAPL/SwRI

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт NASA.

"Это огромные горы с большими дырами на пиках — на Земле мы называем их вулканами", - сказал один из сотрудников NASA Оливер Уайт.

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Сообщается, что на Земле вулканы извергают расплавленную породу, а на Плутоне, как ожидается, вулканы извергают водяной лед, азот, аммиак или метан.

NASA/JHUAPL/SwRI

Как сообщал УНИАН, ученые предполагают, что, несмотря на размеры и удаленность от Солнца, Плутон может быть активным и проявлять вулканическую деятельность. На это указывает внешний вид Равнины Спутника (Sputnik Planum) — обледеневшей равнины шириной сотни километров, которая лишена кратеров. Это означает, что какие-то процессы обновляют вещество поверхности над образующимися кратерами. 

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