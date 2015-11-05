В небе над Дубаи сняли потрясающее видео о совместном полете человека и гигантского лайнера Airbus A380

12:54, 05 ноября 2015
Наука и IT
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Emirates  сняла потрясающий видеооролик о совместном полете человека и самого большого в мире авиалайнера Airbus A380.

совместный полет человека и авиалайнера / скриншот видео

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline совместно с экстремалами из группы Jetman Dubai  сняли видеоролик о совместном полете людей и самолета в небе над Дубаи.

Ранее эти экстремалы уже совершали свои ошеломляющие полеты в небе Дубаи на реактивных ранцах.

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