В небе над Дубаи сняли потрясающее видео о совместном полете человека и гигантского лайнера Airbus A380
12:54, 05 ноября 2015Наука и IT
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Emirates сняла потрясающий видеооролик о совместном полете человека и самого большого в мире авиалайнера Airbus A380.
совместный полет человека и авиалайнера / скриншот видео
Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline совместно с экстремалами из группы Jetman Dubai сняли видеоролик о совместном полете людей и самолета в небе над Дубаи.
Ранее эти экстремалы уже совершали свои ошеломляющие полеты в небе Дубаи на реактивных ранцах.
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