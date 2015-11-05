В небе над Дубаи сняли потрясающее видео о совместном полете человека и гигантского лайнера Airbus A380

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline совместно с экстремалами из группы Jetman Dubai сняли видеоролик о совместном полете людей и самолета в небе над Дубаи.

Ранее эти экстремалы уже совершали свои ошеломляющие полеты в небе Дубаи на реактивных ранцах.