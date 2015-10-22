Самое крупное изображение Млечного Пути появилось в открытом доступе
07:13, 22 октября 2015Наука и IT
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Уникальное и крупнейшее на сегодняшний день астрономическое изображение Млечного Пути появилось в открытом доступе в интернете.
Фотография Млечного Пути составлено из 286 отдельных изображений / Фото: Lehrstuhl für Astrophysik, RUB
Для создания уникальной карты ученые из Ruhr-Universitat Bochum скомпилировали пятилетние данные наблюдений за нашей галактикой, передают РИА Новости. Изображение содержит более 50 тыс. новых объектов переменной яркости и состоит из 46 млрд пикселей.
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Фотография Млечного Пути составлено из 286 отдельных изображений. Для поиска необходимых объектов на карте разработана специальная система. Изображение расположено по адресу: http://gds.astro.rub.de.
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