Самое крупное изображение Млечного Пути появилось в открытом доступе

Для создания уникальной карты ученые из Ruhr-Universitat Bochum скомпилировали пятилетние данные наблюдений за нашей галактикой, передают РИА Новости. Изображение содержит более 50 тыс. новых объектов переменной яркости и состоит из 46 млрд пикселей.

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Фотография Млечного Пути составлено из 286 отдельных изображений. Для поиска необходимых объектов на карте разработана специальная система. Изображение расположено по адресу: http://gds.astro.rub.de.