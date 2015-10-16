ЕС и Россия готовятся к отправке на Луну совместной космической миссии

Цель миссии – изучить возможность создания на Луне постоянного поселения, передает Би-би-си.

Полет беспилотного аппарата в рамках миссии "Луна 27" должен состояться через пять лет. Аппарат приземлится в южном полушарии, где займется изучением почвы и атмосферы на наличие там воды.

Если там будет обнаружены достаточные запасы воды, то на Луну могут быть отправлены люди.

Глава ESA заявляет, что рассматривается возможность создания постоянно населенной базы на Луне.

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Стоит отметить, что сообщение о совместной с Россией миссии совпало с нарастанием политических трений между Москвой и Европой, что может поставить под вопрос успех этого проекта.

Отправка людей на Луну планируется не ранее 2030 года.

Ранее, также в октябре, было объявлено, что Россия совместно с США, ЕС и Японией займется изучением Марса, Луны и Меркурия.