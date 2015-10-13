Система связей в мозгу может заменить отпечатки пальцев

Нейровизуализация (методы, позволяющие представить структуру, функции и биохимические характеристики мозга — например, компьютерная томография) традиционно используется в нейрофизиологии для сравнения деятельности мозга у различных групп людей (чтобы лучше понять ту или иную особенность работы этого органа). В таких сравнительных исследованиях индивидуальные особенности мозга обычно игнорируются, пишет Лента.ру.

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Однако Эмили Финн и ее коллеги выяснили, что уникальные особенности связей различных участков мозга человека достаточно стабильны, чтобы определять его личность в сравнении с другими индивидами. Финн работала со 126 участниками проекта «Коннектом человека». Оказалось, что рисунок связей, полученный в ходе одного из сеансов нейровизуализации (в состоянии покоя, при прохождении тестов на память, эмоции и языковые навыки), в последующих сеансах остается неизменным — и по нему легко определить индивида среди других участников эксперимента.

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Более того, рисунки связей помогли предсказать уровень подвижного интеллекта (способность воспринимать и запоминать новое, решать проблемы, с которыми человек раньше не сталкивался). Главными прогностическими факторами этой способности оказались связи между лобной, теменной и височной долями головного мозга.

В проекте «Коннектом человека», помимо Оксфордского университета, принимают участие университеты Вашингтона и Миннесоты. Коннектомом называют совокупность всех связей между нейронами, число которых в мозге человека оценивается в квадриллион. Проект был запущен в 2010 году, его бюджет составил 40 млн долларов.