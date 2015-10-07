Нобелевскую премию по химии вручили за восстановление ДНК

Нобелевский комитет объявил, что премия была вручена за изучения процессов восстановления ДНК.

Это - 108-я Нобелевская премия по химии с 1901 года, сообщает Русская служба ВВС.

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Многие премии по химии присуждаются в смежных с физикой и биологией областях.