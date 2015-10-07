Нобелевскую премию по химии вручили за восстановление ДНК
13:29, 07 октября 2015Наука и IT
581
Нобелевская премия по химии в 2015 году была присуждена сразу трем ученым: шведу Томасу Линдалу, американцу Полу Модричу и турку Азизу Санкару.
Премию по химии вручили за изучение ДНК / deti.mail.ru
Нобелевский комитет объявил, что премия была вручена за изучения процессов восстановления ДНК.
Это - 108-я Нобелевская премия по химии с 1901 года, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеНобелевскую премию по медицине получили трое ученых
Многие премии по химии присуждаются в смежных с физикой и биологией областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter