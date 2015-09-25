Продажи смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus стартовали в 10 странах

Приобрести устройства смогут жители Австралии, Великобритании, Германии, Гонконга, Канады, Китая, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико, Сингапура, Франции, Японии и США, сообщает Lenta.ru.

В японской столице Токио, как сообщает РИА Новости, ажиотажа у магазинов Apple Store не наблюдается.

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«В этот раз новые модели можно приобрести исключительно по заблаговременному бронированию. Поэтому сейчас здесь собрались только те, у кого уже есть заказ. Вы не встретите здесь сегодня людей, которые приехали сюда за два-три дня и проводили дни и ночи в ожидании. Такое решение — наша забота о покупателях», — пояснил сотрудник торговой точки.

Жительница австралийского Сиднея 24 сентября отправила к App Store робота, чтобы одной из первых купить iPhone 6s. Робот представляет из себя планшет iPad, присоединенный к устройству, напоминающему сегвей.

По задумке Люси Келли, «железный покупатель» вместо нее простоит ночь на 25 сентября в специальной палатке, затем заедет в магазин и под ее управлением приобретет новый телефон. Сообщалось, что люди в очереди и прохожие довольно тепло восприняли необычного покупателя. Они активно с ним общались и делали селфи.