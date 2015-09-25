Ученые заявили об обнаружении тела Моны Лизы, которую рисовал Леонардо да Винчи

Однако возможностей существующих технологий не хватает, чтобы сказать наверняка, действительно ли это останки Лизы Герардини, которая, как считается, позировала Леонардо и которая была женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, сообщает REUTERS.

"Мона Лиза", известная в Италии как "Джоконда", висит в Париже, в Лувре, и, возможно, является самой знаменитой картиной в мире, изображающей молодую женщину с загадочной улыбкой.

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Археологи начали искать тело "Джоконды" три года назад в монастыре, где она провела свои последние дни.

Сильвано Винсети, который возглавляет итальянский Национальный Комитет по развитию исторического и культурного наследия, заявил, что документация относительно найденного учеными могильника и научные тесты позволяют сказать, что они раскопали Лизу Герардини.

"Если вы меня спросите, что я лично думаю и чувствую, я бы сказал, что я верю, что мы нашли ее", - сказал он репортерам.

Другие эксперты более осторожны, говоря, что, несмотря на неудовлетворительное состояние фрагментов, невозможно было быть уверенным.