Ученые заявили об обнаружении тела Моны Лизы, которую рисовал Леонардо да Винчи
Итальянские исследователи заявили, что они, возможно, нашли фрагменты костей, принадлежащих женщине, увековеченной Леонардо да Винчи в его портрете под названием "Мона Лиза" .
Однако возможностей существующих технологий не хватает, чтобы сказать наверняка, действительно ли это останки Лизы Герардини, которая, как считается, позировала Леонардо и которая была женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, сообщает REUTERS.
"Мона Лиза", известная в Италии как "Джоконда", висит в Париже, в Лувре, и, возможно, является самой знаменитой картиной в мире, изображающей молодую женщину с загадочной улыбкой.
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Археологи начали искать тело "Джоконды" три года назад в монастыре, где она провела свои последние дни.
Сильвано Винсети, который возглавляет итальянский Национальный Комитет по развитию исторического и культурного наследия, заявил, что документация относительно найденного учеными могильника и научные тесты позволяют сказать, что они раскопали Лизу Герардини.
"Если вы меня спросите, что я лично думаю и чувствую, я бы сказал, что я верю, что мы нашли ее", - сказал он репортерам.
Другие эксперты более осторожны, говоря, что, несмотря на неудовлетворительное состояние фрагментов, невозможно было быть уверенным.