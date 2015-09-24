В России против Apple завели дело из-за "пропагандирующих гомосексуализм" смайликов

В Кировской области возбудили административное дело за «яблочные» смайлы - эмодзи, которые, по мнению правоохранителей, нарушают законодательство РФ, передает Газета.ru.

Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки по заявлению местного юриста Ярослава Михайлова, увидевшего пропаганду ЛГБТ-ценностей в эмодзи (смайликах), которые появились в обновленной операционной системе iOS 8.3.

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Стоит отметить, что дело было возбуждено еще в августе этого года, а сами эмодзи были направлены на экспертизу.

"Мое заявление было перенаправлено в полицию Кировской области. Насколько я знаю, проверку проводил отдел «К», который занимается преступлениями в сфере информационных технологий. Полицейские пришли к выводам, что моя жалоба обоснована, и возбудили дело об административном правонарушении", - рассказал юрист.

В прошлом на Apple уже поступали жалобы за якобы присутствующую ЛГБТ-пропаганду, однако до сих пор до возбуждения уголовных или административных дел не доходило.