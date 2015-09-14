В России Google обвинили в монополизации и нарушении закона о конкуренции

Об этом сообщил ТАСС начальник управления информационных технологий ведомства Владимир Кудрявцев.

"Признали виновной по ч.1 ст.10 "Злоупотребление доминирующим положением" федерального закона о конкуренции", - сказал он.

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По его словам, под злоупотреблением доминирующим положением ведомство определило тот факт, что Google обуславливает предустановку производителям мобильных устройств в среде Android магазина Google Play рядом условий.

"В частности, это обязательная предустановка совокупности иных приложений своего производства и размещение их на приоритетных местах, предустановка или настройка поисковой системы Google в качестве поисковой системы по умолчанию и также требования о соблюдении запрета на предустановку продуктов, приложений, сервисов иных разработчиков", - объяснил Кудрявцев.

"В течение 10 рабочих дней после принятия решения решение изготавливается в полном объеме, и также компании Google будет выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в котором будет подробно написано, что необходимо сделать, чтобы мы признали, что они прекратили злоупотребление доминирующим положением," - уточнил Кудрявцев.

Штраф, который может выплатить американская корпорация, значительный, подчеркнул Кудрявцев.

"Нарушение в части статьи 10 подразумевает возможность назначения "оборотного штрафа" в размере от 1 до 15% от выручки компании на рынке, где совершено нарушение, за год, предшествующий рассмотрению.

В любом случае это цифра значительная", - пояснил Кудрявцев, отметив, что сейчас сложно сказать, какие это цифры и какой процент будет назначен, поскольку данные по выручке составляют коммерческую тайну.