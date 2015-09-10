Книга рекордов Гиннесса рассказала о самой быстрой черепахе в мире

Как сообщается на официальном сайте издания, животное по кличке Берти способно разогнаться до скорости 0,28 м в секунду (около километра в час). Авторы книги называют Берти, которая живет в Великобритании, Усейном Болтом в мире черепах, передает Lenta.ru.

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Во время контрольного замера скорости Берти смогла преодолеть 5,48 метра за 19,59 секунды.

Черепаха живет в семье Марко и Джанин Кальцини, которые владеют парком развлечений в Дареме (административный центр одноименного графства на северо-востоке Англии, - ред.). Также в доме Кальцини живет черепаха по кличке Шелли.

Предыдущий рекорд по скорости передвижения черепах был установлен в 1971 году в Великобритании. Тогда животное по кличке Чарли смогло развить скорость в 0,125 м в секунду (0,45 км/ч).