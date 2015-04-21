109-летняя черепаха вернулась к хозяйке после года разлуки

74-летняя жительница Великобритании Венди Стокс после долгой разлуки смогла воссоединиться со своей 109-летней черепахой Тоби, которая живет у нее с 1980-х годов, пишет "Моя планета".

Животное пропало из дома в мае 2014 года, когда женщина забыла запереть ворота, и Тоби вышел на дорогу. Там его подобрал внимательный водитель и отвез в центр спасения животных, где черепаха провела полгода. Затем Тоби передали новым владельцам, и он оказался в 35 км от дома в приморском курорте Маргейт. Однако новые хозяева проявили любопытство и отзывчивость: прочитав слово "Стокс" на панцире Тоби, они принялись обзванивать всех людей с такой фамилией в графстве Кент. Так им удалось разыскать настоящую владелицу беглой черепахи и вернуть Тоби домой.

Пенсионерка Венди Стокс призналась, что к тому времени оставила всякую надежду когда-либо найти любимое домашнее животное. "Я была опустошена, когда он пропал без вести, и провела несколько дней в поисках, осмотрев все поля вокруг фермы. Когда мне позвонили и сказали про Тоби, я даже заплакала, потому что действительно уже не ожидала его найти", - рассказала взволнованная хозяйка.

Она пояснила, что черепаха живет с ней с 1980-х годов, она досталась ей от покойной тети. На панцире Тоби женщина предусмотрительно написала не только свою фамилию, но и номер телефона, однако он стерся, пока черепаха совершала свое путешествие.

Венди Стокс призналась, что ее черепаха - любимица всей округи. "Все знают, что у меня есть черепаха, и мы всегда берем Тоби на деревенские праздники, поэтому он является кем-то вроде местной знаменитости. Это великолепно, что он вернулся домой, я думаю, каждый из нас все это время искал глазами Тоби", - цитирует счастливую владелицу газета The Metro.