В Китае разработали умные часы для детей, которые не дадут им потеряться
Китайская телекоммуникационная компания Tencent презентовала одни из самых функциональных умных часов для детей.
QQ Watch оснащены экраном с диагональю 1,12 дюйма (2,85 сантиметра) и разрешением 128 на 128 точек. Часы имеют пыле- и влагозащиту класса IP65, что позволяет мыть их под струей воды, передает Lenta.ru со ссылкой на Engadget.
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В основном устройство планируется использовать для указания местоположения ребенка в случае, если он потеряется. Для отправки экстренного сообщения родителям предусмотрена кнопка SOS. Чтобы добиться максимально точного определения позиции, представленная новинка использует данные GPS, Wi-Fi и сотовой сети.
На случай, если точки на карте окажется мало, в часах имеется 0,3-мегапиксельная камера. С ее помощью потерявшиеся дети смогут отправлять родителям фотографии того, что их окружает.
Производитель обещает, что от полностью заряженного аккумулятора устройство проработает пять суток. Стоимость пока не разглашается. Старт продаж в Китае запланирован на октябрь этого года.
Tencent - крупнейший интернет-провайдер в Китае. Компания развивает самый популярный китайский мессенджер QQ, системы для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat.