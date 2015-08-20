Google потерял данные пользователей из-за ударов молнии

Разразившаяся 13 августа гроза повлияла на работу сервиса Google Compute Engine, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. В результате некоторые пользователи безвозвратно потеряли доступ к своим файлам. Другие данные удалось восстановить спустя некоторое время. На устранение неполадок компании понадобилось 4 дня.

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В Google уточнили, что было уничтожено около 0,000001% информации. "Несмотря на то, что автоматические вспомогательные системы оперативно восстановили подачу питания, а системы хранения данных имеют резервное батарейное питание, некоторые недавно сохраненные данные находились в более восприимчивых к отключениям электроэнергии системах хранения", - говорится в заявлении.

Представители компании отметили, что извлекут из этой ситуации уроки с тем, чтобы подобное больше не повторилось.