Известные астрофизики и космологи из 13 стран мира приехали в Одессу

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, в рамках конференции, которая продлится по 22 августа включительно, состоится также регулярная школа «Астрономия на стыке наук: астрофизика, космология, гравитация, радиоастрономия и астробиология».

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Организатор конференции – Одесский национальный университет им. Ильи Мечникова.

В конференции примут участие около 170 человек из 13 стран мира: Египта, Индии, Италии, Казахстана, Молдовы, Польши, России, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии и Украины. В их числе - известные ученые в астрофизике и космологии: представители Центра Альберта Эйнштейна (Швейцария), Института космических исследований РАН и т. д.

Справка УНИАН. Георгий Гамов (1904-1968) вошел в историю науки тремя работами нобелевского уровня: теория альфа распада, теория Горячей Вселенной и расшифровка генетического кода. Его имя неразрывно связано с Одессой. Именно в Одесском университете определился круг его интересов в занятиях теоретической физикой. Широко известны работы ученого по ядерной физике, теории эволюции звезд. Он был любителем научных импровизаций и блестящим организатором мозговых штурмов самых сложных проблем.