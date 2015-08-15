Фотограф показал видео метеорного дождя Персеиды
04:15, 15 августа 2015Наука и IT
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Фотограф Бен Адкинсон смог запечатлеть самый красивый звездопад в году и создать 20-секундное видео, которое показывает активность метеорного дождя Персеиды.
skyandtelescope
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на CNN.
Видео было снято в западной Монтане. Благодаря тому, что в этот период наступало новолуние, фотограф смог снять звездопад максимально четко.
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Ранее УНИАН сообщал, что максимум активности звездопад достиг в ночь на 13 августа, в последние часы перед рассветом.
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