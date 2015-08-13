Метеорный поток Персеиды 2015. Онлайн-трансляция NASA
04:15, 13 августа 2015Наука и IT
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В ночь с 12 на 13 августа посетит планету Земля метеорный поток Персеиды, во время пика которого ночное небо будет мерцать сотнями микрочастицами межпланетной вещества, которые падают и сгорают.
opogode.ua
Максимума активности звездопад должен достичь ночью, 13 августа, в последние часы перед рассветом, примерно в 4 часа по местному времени.
Следует отметить, что в этом году звездопад будет не особенно сильным. Астрономы ожидают, что каждый час будут падать сотни метеоров в северном полушарии, и 50 – в южном.
Этой ночью звезды сыпались с неба
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