Метеорный поток Персеиды 2015. Онлайн-трансляция NASA

Максимума активности звездопад должен достичь ночью, 13 августа, в последние часы перед рассветом, примерно в 4 часа по местному времени.

Следует отметить, что в этом году звездопад будет не особенно сильным. Астрономы ожидают, что каждый час будут падать сотни метеоров в северном полушарии, и 50 – в южном.