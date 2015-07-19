Google может выйти на рынок предоставления услуг для дома

Google нанял более 20 сотрудников стартапа Homejoy, который специализируется на том, что помогает домоправителям и владельцам домов найти специалистов, оказывающих услуги по уборке и ремонту дома, передает ZN.UA со ссылкой на The Verge.

Пока компания не делала никаких официальных заявлений, но СМИ сообщают о том, что Google работает над созданием системы, которая поможет местным уборщикам, малярам, сантехникам и другим работникам сферы домашнего хозяйства связаться с владельцами домов.

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Специалисты Homejoy, которых нанял Google, относились к команде инженеров и разработчикам продукта, что может помочь Google создать свой собственный похожий сервис.

Homejoy был запущен в 2012 году как сайт, разработанный для того, чтобы помочь владельцам домой найти проверенных уборщиков, но вскоре он начал предоставлять и другие услуги по уходу за домом, например, поиск ремонтных бригад.