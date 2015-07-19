Google может выйти на рынок предоставления услуг для дома
Компания Google, вероятно, вскоре выйдет на рынок предоставления бытовых услуг.
Google нанял более 20 сотрудников стартапа Homejoy, который специализируется на том, что помогает домоправителям и владельцам домов найти специалистов, оказывающих услуги по уборке и ремонту дома, передает ZN.UA со ссылкой на The Verge.
Пока компания не делала никаких официальных заявлений, но СМИ сообщают о том, что Google работает над созданием системы, которая поможет местным уборщикам, малярам, сантехникам и другим работникам сферы домашнего хозяйства связаться с владельцами домов.
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Специалисты Homejoy, которых нанял Google, относились к команде инженеров и разработчикам продукта, что может помочь Google создать свой собственный похожий сервис.
Homejoy был запущен в 2012 году как сайт, разработанный для того, чтобы помочь владельцам домой найти проверенных уборщиков, но вскоре он начал предоставлять и другие услуги по уходу за домом, например, поиск ремонтных бригад.