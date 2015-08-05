Европейский погодный спутник сделал снимок лесов с орбиты

Погодный зонд MSG-4, выведенный на орбиту в середине июля этого года, прошел все проверки и передал фотографию Земли, на которой можно увидеть зеленые тропики Африки и леса умеренного пояса Европы, сообщают РИА Новости со ссылкой на ЕКА.

Эти фотографии были получены при помощи инструмента SEVIRI, предназначенного для изучения погодных феноменов в атмосфере Земли по инфракрасным и "обычным" фотографиям. Данные, которые собирают зонды системы MSG, используются метеорологами на Земле в качестве входных данных для компьютерных моделей, при помощи которых они предсказывают погоду.

Помимо наблюдений за погодными феноменами, зонды MSG изучают и структуру радиационных поясов Земли при помощи инструмента GERB, который устанавливается на все погодные спутники второго поколения.

Зонд MSG-4, который скорее всего получит официальное название Meteosat-11 после его сдачи в эксплуатацию, пока не участвует в наблюдениях за погодой и играет роль "запасного" для других аппаратов из этой серии на тот случай, если один из них выйдет из строя.

Читайте такжеЗонд NASA обнаружил метан на поверхности Плутона

В ближайшем будущем, согласно планам Еврометсата (Европейской организации спутниковой метеорологии), зонды этой серии уступят место более совершенным аппаратам класса MTG-S, которые сейчас находятся в разработке.