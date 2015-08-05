NASA разрабатывает дроны для поиска ресурсов на планетах с разреженными атмосферами (видео)

Прототип, который был разработан в экспериментальной лаборатории NASA, рассчитан специально на то, чтобы проводить исследования по нахождению ресурсов и возможностей для укрытия на таких планетах как Марс, передает ZN.UA со ссылкой на The Verge.

По словам главного технолога команды разработчиков Роба Мюллера, это робот-разведчик.

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"Для того, чтобы добывать ресурсы на планете или астероиде, их нужно сначала найти, а они, как правило, находятся в труднодоступных местах, все время спрятанных в тени. Угол наклона стен некоторых кратеров составляет 30 градусов и больше, то есть слишком большой для использования традиционных роверов", - подчеркнул Мюллер.