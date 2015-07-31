Ученым удалось получить самое подробное видео клеток мозга (видео)

С ее помощью ученые стали превращать полученные на микроскопах изображения в общедоступный массив данных, который в дальнейшем ляжет в основу подробнейшей карты мозга. О технологии VAST сообщается в журнале Cell, передает Lenta.ru.

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Для создания демонстрационного видео специалистам потребовалось два года. С помощью ультамикротома цитолог Джефф Лихтманн и его коллеги разрезали мозг взрослой мыши на слои толщиной 29 нанометров. Срезы выкладываются на автоматический конвейер, разделяются на отдельные полоски, те помещаются на кремниевые подложки и фотографируются. Наконец, снимки собираются воедино на компьютере и обрабатываются программой VAST.

Главная проблема состоит в том, что отображение одного квадратного миллиметра мозга пока занимает около двух миллионов гигабайт — примерно такой объем данных ежегодно проходит через интернет. Весь геном человека, для сравнения, занимает три-пять гигабайт. Способов решить проблему хранения информации авторы проекта пока не придумали.