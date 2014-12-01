Google Glass на базе Intel выйдут в 2015 году

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Благодаря сотрудничеству с Intel использование Google Glass может расшириться в таких областях, как здравоохранение, строительство и производство, где работникам необходимо устройство для получения различной информации, которое при этом бы не занимало руки. Для этих же целей компанией уже запущена программа Glass at Work в сотрудничестве с разработчиками программного обеспечения Augmedix и APX Labs.

Кроме того, вице-президент по бизнес-развитию APX Labs Эрик Джонсен сообщил WSJ, что новая версия Google Glass, скорее всего, получит более емкую батарею. В первой версии устройства гаджет мог работать максимум один день, а при долгой записи видео – только несколько часов.

Несмотря на все это, компания пока еще рассматривает очки как потребительский продукт. Более 300 сотрудников Google работают над этим гаджетом, тогда как проектом Glass at Work занимаются только 15 человек. Как рассказали источники, сотрудничество с Intel не изменит это соотношение.

В настоящее время в Google Glass используются чипы компании Texas Instruments.

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Google представила свои инновационные очки, которые могут подключаться к интернету или смартфону, записывать видео и делать фотографии, в 2012 году в качестве устройства, нацеленного на массового потребителя. Однако продукт не снискал успеха у широких масс и попал под критику из-за вопросов приватности (обсуждалось, что с помощью такого устройства некоторые люди могут следить за частной жизнь других граждан). Сейчас гаджет доступен только жителям США и Великобритании.

Процессоры Intel используются в большинстве персональных компьютеров. Гендиректор компании Брайан Кржанич, который занял свой пост в мае 2013 года, намерен сфокусироваться на производстве чипов для носимых устройств.

Google использует чипы Intel и в других своих продуктах: серверах, самоуправляемых машинах и новом стриминговом медиаустройстве Nexus Player.