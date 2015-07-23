ПриватБанк начал печатать детали для банкоматов на 3D-принтере

Об этом в Facebook сообщил директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет.

"Обычно про 3D принтеры пишут в футуристических новостях. Но давайте я вам расскажу из первых уст, как они помогают нам экономить деньги и качественнее обслуживать клиентов.

На фото – шестеренки, которые мы используем в наших банкоматах. Еще недавно нам приходилось покупать их у сторонних производителей. Но вот, у нас появился 3D принтер, и мы научились “печатать” эти шестеренки самостоятельно", - рассказал директор IT-департамента.

Особо Дмитрий Дубилет отметил, что стоимость производства шестеренки упала в 20 раз, банку не нужно поддерживать складской запас — их печатают по мере потребности и клиенты выигрывают, так как уменьшаются простои банкоматов.

Напомним, в 2014 году на МКС напечатали первую деталь из пластика с помощью 3D-принтера.