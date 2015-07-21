Dell выпустил планшет для работы в экстремальных условиях

Latitude 12 Rugged Tablet разработан специально для работы в экстремальных условиях, передает ZN.UA со ссылкой на The Verge. Он подойдет всем, от работников чрезвычайных служб и индустриальных компаний до любителей экстремальных видов спорта.

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Компания заявляет, что планшет может выдержать "погружение в воду, песок и пыль, бросок с полутораметровой высоты и экстремальные температуры". Заряда же батареи хватит на 12 часов работы.

Планшет оборудован 11,6 дюймовым дисплеем, процессором Intel Core M пятого поколения, SSD емкостью 512 Гб и 8 Гб оперативной памяти. Планшет поступит в продажу в конце июля и по разным данным будет стоит от $1600 до $3600.

В 2011 году компания Dell презентовала гибрид нетбука и планшета.