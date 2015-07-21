Ученые сняли на видео неожиданное извержение подводного вулкана

Изначально ученые прибыли в район острова Гуйшань для изучения вулканической серы, пишет "Моя планета". Исследователям было известно, что недалеко от берегов острова есть вулкан, но они не предполагали, что им удастся заснять его. Первым сильное волнение на воде заметил 29-летний испанский ученый Марио Лебрато из Кильского университета (Германия). "Возможность заснять это явление на видео выпадает крайне редко. Чтобы запечатлеть это, нужно заранее знать район извержения и время. Кроме того, нужно нанимать яхту или в некоторых случаях вертолет, аренда которого стоит более $10 тыс. в час. Также важны хорошие погодные условия, - добавил Марио Лебрато, - нам действительно очень сильно повезло".

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По словам ученого, на этом видео видно, как вода выходит из жерла подземного вулкана более 30 раз. Вода в месте извержения нагрелась почти что до 100 °C, правда, при этом она быстро охлаждается за счет окружающей воды. В этой связи у исследователей возникает вопрос: как в районе извержения, где вода нагревается до таких высоких температур, могут выживать обители моря?

По данным Daily Mail, перед тем как заняться запланированным изучением вулканической серы, исследователи решили запустить в полет дрон, чтобы изучить местность сверху.

Остров Гуйшань - самый южный среди цепи пяти маленьких островов на севере-востоке Тайваня, он возвышается над уровнем моря на 401 м. Гуйшань также известен под названием Остров черепах. Когда произойдет следующее извержение вулкана у его подножия, ученые пока сказать не могут.