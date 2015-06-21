В Нюрнберге продали 14 акварелей Гитлера

Рисунки ушли с молотка за почти 450 тысяч долларов. Самым дорогим оказался рисунок замка Нойшвайнштайн в Баварии - эту акварель купил инвестор из Китая за 110 тысяч долларов, пишет русская служба Би-Би-Си.

Аукционный дом не стал раскрывать имен покупателей, отметив лишь, что это люди, которые интересуются высоким искусством.

Нюрнбергский аукционный дом уже не впервые выставляет на торги картины Гитлера. Несмотря на то что художественную ценность работ эксперты оценивают крайне низко, за картины нередко отдают крупные суммы.

Читайте такжеНемецкий ресторатор нашел в своей усадьбе тайный погреб Гитлера До создания нацистской партии Адольф Гитлер мечтал стать художником. За свою жизнь он создал около трех тысяч произведений, основную часть которых составляли карандашные рисунки.

Пропаганда нацизма в Германии запрещена, однако продавать картины Гитлера закон не запрещает, так как они не содержат запрещенных символов и не восхваляют нацистскую партию и идеологию.