Boeing запатентовал авиационный двигатель, работающий на энергии термоядерных взрывов

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Предполагается, что высокомощные лазеры смогут выстреливать по радиоактивным изотопам водорода, попадающим в камеру сгорания. В результате начнется ядерная реакция синтеза. Весь процесс напоминает небольшой термоядерный взрыв. Продукты реакции (водород или гелий) будут выходить через сопло двигателя, создавая тягу.

Кроме того, термоядерные реакции будут нагревать перегородку камеры сгорания, которая покрыта ураном-238. В результате его контакта с высокоэнергетическими нейтронами будет выделяться колоссальное тепло. На перегородку подается охлаждающая жидкость: испаряясь, она будет вращать специальную турбину — энергия от последней должна приводить в действие лазеры.

Авторы патента отмечают высокий КПД устройства: за исключением дейтерия и трития, ему практически не нужны внешние источники энергии.

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Сообщается, что лазерно-термоядерный двигатель также может работать на ракетах-носителях, реактивных снарядах и даже космических кораблях. Однако пока он существует только на бумаге. Технология двигателя настолько сложна и сомнительна с точки зрения безопасности, что практическая ее реализация пока не стоит на повестке дня.

В большинстве современных самолетов используются турбовентиляторные двигатели, внутри которых вентиляторы и турбины сжимают воздух и воспламеняют топливо, создавая необходимую для полета тягу.

Как сообщал УНИАН ранее, австралийские ученые и техники первыми в мире напечатали на 3D-принтере действующий реактивный двигатель.