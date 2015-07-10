Facebook опроверг информацию о создании собственного музыкального сервиса

Не соответствующей действительности назвали эту информацию в штаб-квартире Facebook, передает Lenta.ru со ссылкой на издание The Verge, которое приводит комментарий официального представителя соцсети.

Читайте такжеУ Facebook появится собственный музыкальный сервис

Сообщение о том, что Facebook готовится запустить собственный музыкальный сервис, который сможет конкурировать с Apple Music и Spotify,появилось 8 июля в американском технологическом блоге Music Ally. Перед этим The Verge сообщал о том, что Facebook ведет переговоры со звукозаписывающими лейблами Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group.