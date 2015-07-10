Facebook опроверг информацию о создании собственного музыкального сервиса
17:03, 10 июля 2015Наука и IT
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В штаб-квартире Facebook опровергли слухи о планах создать собственный музыкальный стриминговый сервис.
Facebook не собирался запускать музыкальный сервис / yahoo.com
Не соответствующей действительности назвали эту информацию в штаб-квартире Facebook, передает Lenta.ru со ссылкой на издание The Verge, которое приводит комментарий официального представителя соцсети.
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Сообщение о том, что Facebook готовится запустить собственный музыкальный сервис, который сможет конкурировать с Apple Music и Spotify,появилось 8 июля в американском технологическом блоге Music Ally. Перед этим The Verge сообщал о том, что Facebook ведет переговоры со звукозаписывающими лейблами Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group.
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