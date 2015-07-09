У Facebook появится собственный музыкальный сервис

Следующим шагом станет запуск музыкальных видео в социальной сети, который затем перерастет в создание собственного аудиосервиса, сообщает ZN.UA со ссылкой на Music Ally.

Стало известно, что подготовка создания собственного аудио-видео сервиса находится на завершающей стадии, поэтому о его запуске можно говорить уже в ближайшие несколько месяцев.

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Запуск будет осуществлен, как только разработчики удостоверятся в том, что система работает надежно и качественно и как только будут подписаны все необходимые лицензионные соглашения.

Ранее УНИАН сообщал, что теперь незарегистрированному в социальной сети пользователю на стартовой странице Messenger доступна опция Not on Facebook. Выбрав ее, можно создать аккаунт, предоставив только имя, телефонный номер и фотографию, которая будет отображаться напротив его имени. Пока опция доступна в США, Канаде, Перу и Венесуэле. О датах запуска в других странах не сообщается.