Ученые обнаружили во Вселенной пять "прячущихся" сверхмассивных черных дыр
Пять сверхмассивных черных дыр, сокрытых от наблюдения большим объемом пыли и газа, обнаружила международная группа ученых с помощью Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) NASA.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на The Astrophysical Journal.
Таким образом, астрофизики получили важное подтверждение гипотезы о том, что во Вселенной существуют черные дыры, сокрытые от наблюдения в большинстве диапазонов.
Группу сверхмассивных черных дыр удалось найти благодаря высокоэнергетическим рентгеновским лучам, которые испускала окружающая их материя и которые способны пробиться сквозь плотные слои пыли и газа.
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Ученые уверены, что подобных объектов – скрытых черных дыр — во Вселенной огромное множество.
Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики из Германии, США и Швейцарии впервые обнаружили систему из четырех квазаров (и расположенных внутри них сверхмассивных черных дыр).