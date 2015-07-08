Ученые обнаружили во Вселенной пять "прячущихся" сверхмассивных черных дыр

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на The Astrophysical Journal.

Таким образом, астрофизики получили важное подтверждение гипотезы о том, что во Вселенной существуют черные дыры, сокрытые от наблюдения в большинстве диапазонов.

Группу сверхмассивных черных дыр удалось найти благодаря высокоэнергетическим рентгеновским лучам, которые испускала окружающая их материя и которые способны пробиться сквозь плотные слои пыли и газа.

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Ученые уверены, что подобных объектов – скрытых черных дыр — во Вселенной огромное множество.

Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики из Германии, США и Швейцарии впервые обнаружили систему из четырех квазаров (и расположенных внутри них сверхмассивных черных дыр).