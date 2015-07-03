MasterCard протестирует систему для оплаты покупок в сети при помощи селфи

MasterCard осенью текущего года начнет тестирование новой системы, которая позволит оплачивать покупки в интернете при помощи селфи. Об этом сообщает The New York Post.

Программное обеспечение по распознаванию лица получило название ID Check. Оно было создано MasterCard в партнерстве с Google, Apple и Samsung. В первом тестировании примет участие 500 держателей карт, передает Lenta.ru.

Для пользования услугой потребуется установка специального приложения, при помощи которого и будет осуществлен процесс считывания биометрических данных лица или отпечатка пальца. В случае с селфи для аутентификации пользователя также потребуется моргнуть перед камерой. Это нужно для того, чтобы никто не смог подставить вместо лица, например, фотографию.

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После сканирования система переводит изображение в машинный код, далее кэширует его и сравнивает полученные данные с тем, что хранится на серверах компании. MasterCard уверяет, что будет хранить не фотографии, сделанные пользователями, а только их алгоритмы.

«Новое поколение очень увлекается селфи. Я думаю, что они посчитают эту идею классной. Они будут активно пользоваться такой услугой», — сказал в интервью CNN Аджей Балла, который ответственен за разработку инновационного решения.

В MasterCard считают, что такая технология более безопасная: пароли нуждаются в запоминании, к тому же, их легко украсть.

В настоящий момент владельцы карт используют код, который вводится при оплате покупок онлайн. При помощи такой защиты в 2014 году было проведено более трех миллиардов транзакций, отмечает компания.

MasterCard планирует глобально расширить проект в следующем году. В планах также запуск авторизации платежей при помощи системы распознавания голоса и сердцебиения.

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Ранее в марте на конференции CeBit в Ганновере основатель Alibaba Джек Ма продемонстрировал принцип работы похожей платежной технологии. Тогда Ма с помощью селфи осуществил покупку товара в интернете прямо со сцены. Ожидается, что широкое распространение услуга компании получит в 2017 году.

В этом тренде также заметную роль сыграла Apple. В 2013 году вышла модель iPhone 5S, оснащенная сканером отпечатков пальцев. Его можно использовать как для разблокировки устройства, так и для онлайн-шоппинга.