Зонд NASA обнаружил метан на поверхности Плутона

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу NASA.

Данные со спектрометра зонда New Horizons показывают, что на поверхности Плутона присутствуют достаточно большие залежи замороженного метана, что подтвердило результаты наземных наблюдений конца 70-х годов прошлого века, сообщает пресс-служба NASA.

"Мы знали, что на Плутоне есть метан, но это первое "местное" подтверждение этого факта и первая проверка наших инструментов. Скоро мы узнаем, насколько много метана содержится в разных уголках планеты", — заявил Уильям Грунди (William Grundy) из обсерватории Лоуэлл в Флагстаффе (США).

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Как объясняет ученый, метан на Плутоне интересен планетологам, геологам и астрономам по той причине, что он, скорее всего, является следами первичной материи Солнечной системы, которая дошла до нас в том виде, в котором она существовала 4,5 миллиона лет назад.

Таким образом, их изучение может подсказать нам, как выглядели "кирпичики", из которых были сложены все планеты и малые небесные тела.

Кроме того, NASA подготовила короткий видеоролик из кадров с камеры LORRI на борту New Horizons.