В Германии робот убил работника завода Volkswagen

В Германии на заводе Volkswagen роботизированная установка ударила рабочего в грудь и придавила к металлической пластине, в результате чего он скончался. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, робот напал на 21-летнего рабочего, когда тот его настраивал. Смерть молодого человека наступила спустя некоторое время от полученных травм.

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В настоящее время проводится расследование по факту происшествия.