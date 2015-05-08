В Китае показали робота с человеческой мимикой

На международной конференции по мобильным технологиям в Пекине компания Shanghai Shenqing продемонстрировала своего нового андроида. Роботу с именем Янгянг сделали лицо как у сотрудницы компании, пишет Age of comp.

Новый андроид обладает удивительной мимикой из 43 движений, которые он может выполнять. Большая часть — мелкие. Это уже четвертый по счету андроид на счету китайской компании.

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Специалисты компании уверяют, что уже в ближайшее время вполне вероятно появление таких роботов в торговых центрах. Андроиды будут выполнять роль персонала обслуживающего покупателей.