В Китае показали робота с человеческой мимикой
04:10, 08 мая 2015Наука и IT
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На выставке Международной конференции GMIC китайская компания Shanghai Shenqing продемонстрировала нового андроида, который обладает уникальной лицевой мимикой.
В Китае показали робота с человеческой мимикой / twitter.com/motherboard
На международной конференции по мобильным технологиям в Пекине компания Shanghai Shenqing продемонстрировала своего нового андроида. Роботу с именем Янгянг сделали лицо как у сотрудницы компании, пишет Age of comp.
Новый андроид обладает удивительной мимикой из 43 движений, которые он может выполнять. Большая часть — мелкие. Это уже четвертый по счету андроид на счету китайской компании.
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Специалисты компании уверяют, что уже в ближайшее время вполне вероятно появление таких роботов в торговых центрах. Андроиды будут выполнять роль персонала обслуживающего покупателей.
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