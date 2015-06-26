Главными поставщиками сапфирового стекла для Apple Watch оказались компании из РФ и Китая - СМИ

Российская компания «Монокристалл» и китайская Harbin Aurora Optoelectronics Technology являются главными поставщиками 2-дюймовых сапфировых пластин, из которых изготавливают стекло для Apple Watch. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией на рынке, передает Lenta.ru.

Из-за снижения курса рубля продукция российской компании стала более конкурентоспособной, что позволит ей нарастить ежемесячное производство 2-дюймовых пластин с 4 до 5 миллионов штук до конца 2015 года, сообщили ресурсу поставщики на Тайване. При этом 40 процентов поставок составляют 2-дюймовые пластины, а 60 процентов — 4-дюймовые. На сайте компании сказано, что она также производит 8 и 10-дюймовые сапфировые пластины.

В случае осуществления этих планов «Монокристалл» займет 30 процентов мирового рынка.

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В аналогичной ситуации оказалась японская Kyocera — из-за снижения курса иены ее конкурентные позиции усиливаются. Однако стоимость ее 4-дюймовых пластин — на один доллар выше, чем у российской компании.

Китайская Harbin Aurora Optoelectronics Technology также пытается убедить местных разработчиков смартфонов использовать сапфировое стекло в смартфонах, но производителей смущает его слишком высокая стоимость. Например, 5-дюймовый экран из ударопрочного стекла стоит три доллара, а сапфировый такого же размера обойдется в 40 долларов.

Ранее сообщалось, что сапфировое стекло Apple собиралась поставлять компания GT Advanced, но она разорилась из-за очень жесткого контракта с Apple.

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Сапфировые пластины — это исходный материал для создания экранов, они требуют последующей обработки и наложения на матрицу для создания экранов, и их цена в себестоимости устройств невелика. Если даже для 5-дюймовых пластин речь идет о цене в 40 долларов, то самые дешевые Apple Watch стоят в США 350 долларов, а смартфоны Vertu с 5-дюймовым экраном продаются за 5-10 тысяч долларов.

Компания «Монокристалл», входящая в концерн «Энергомера», является одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности, а также паст для металлизации солнечных элементов. Производство находится в Ставрополе.