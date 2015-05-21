У Порошенко заметили "умные" часы (фото)

На официальной встрече с президентом Словакии Андреем Киской президент Украины Петр Порошенко засветил часы iWatch за 700 долларов, сообщает ТаблоID.

Такие же недавно видели на запястье спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

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Этот относительно бюджетный хронометр выпускает компания "Apple". На сайте он стоит 699 долларов.

Издание подчеркивает, что в далеком 2007-м тогда еще просто депутат Петр Порошенко носил часы "Breguet" стоимостью 25 тысяч долларов.