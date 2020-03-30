Несмотря на пандемию коронавируса украинские полярники добрались в Чили (фото)

После обсервации они продолжат путь в Антарктиду кораблем.

Украине удалось доставить в Чили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны сменить на станции «Академик Вернадский» своих коллег.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

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«Сегодня, 30 марта 2020 года, команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланова пролива. Теперь, согласно внедренных Чили ограничений, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь до Антарктиды кораблем», — говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

«На станции их уже очень ждут зимовники 24-й экспедиции, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда «забросить» еще в январе-феврале», — отметил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он напомнил, что за карантин 25-й экспедиции не удалось с первого раза добраться Латинской Америки и она была вынуждена вернуться в Киев.

«Но сейчас команда уже в Чили, и мы ждем на успешную пересменку. Этому сейчас способствует даже глобальное потепление. В Антарктике этот год выдался аномально теплым, поэтому акватория станции будет свободной ото льда в течение всего апреля. Потому что в «нормальные» годы станция закрывается льдом уже после первой декады апреля», — пояснил руководитель центра.

Он также подчеркнул, что отправка 25-й УАЕ в условиях пандемии COVID-19 и карантина была очень сложной и стала возможной лишь благодаря скоординированной работе многих людей и ведомств.

«Особо хочу отметить роль МИД и украинских дипломатов на всем пути перелета экспедиции. Именно украинская дипломатия смогла сделать то, что казалось абсолютно невозможным — обеспечить разрешения на транзит всех стран, закрытых для приезда иностранцев, разрешения на вылеты и посадки самолетов несмотря на закрытые воздушные зоны и даже разрешение властей Чили на пребывание экспедиции в стране несмотря введены чрезвычайное положение и комендантский час», — отметил Евгений Дикий.

«Итак, несмотря на пандемию наука продолжает развиваться, а далее экспедиция идет к цели! Позади — закрыты для пролета и проезда страны, впереди — плавание между айсбергами, непростая логистическая операция по обеспечение станции на весь год горючим, продовольствием и всем необходимым, и возвращение домой украинских полярников после более чем годичного «снежной вахты»», — подытожил он.

Как сообщал УНИАН ранее, двенадцать украинских полярников из-за карантина были вынуждены отправиться на Южный полюс на неделю раньше, чем было запланировано.