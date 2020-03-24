Может быть предком людей: ученые нашли самого старого червеобразного в Австралии (фото)

Ученые называют червеобразного «самым старым организмом, по крайней мере среди окаменелостей Южной Австралии».

В глубинке Австралии геологи обнаружили небольшой дряблый шарик размером как рисовое зерно, который может быть предком большинства современных видов животных.

Об этом пишет Science alert.

Червеобразный организм Ikaria wariootia принадлежит к группе окаменелых находок возрастом более 551-560 миллионов лет, которые предположительно являются наследниками древней двусторонней формы жизни.

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После 3D-сканирования месторождений ученые обнаружили отпечатки более сотни древних животных, длиной от 2 до 7 мм и шириной около 1-2,5 мм.

По словам авторов исследования, червеобразный организм с цилиндрическим телом, отчетливо выраженной головой и хвостом предшествует другим животным в этом австралийском регионе; ученые называют его «самым старым организмом, по крайней мере среди окаменелостей Южной Австралии».

Как сообщал УНИАН, в Канаде обнаружили древнюю рыбу, особенности которой проливают свет на то, как в современных существ появились пальцы.