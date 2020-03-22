Телескоп Hubble сделал фото "звездной колыбели" в туманности Тарантул

Туманность находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли.

Ученые при помощи телескопа Hubble получили впечатляющий снимок "звездной колыбели", которая располагается на окраинах туманности Тарантул.

Это облако газа и пыли, а также молодые звезды, которые окружают его - идеальные объекты для изучения процессов звездообразования, сообщает zn.ua со ссылкой на Европейской космическое агентство

Туманность находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом облаке - галактике-спутнице Млечного Пути. В прошлом галактика пережила столкновение со своей соседкой, возможно, Малым Магеллановым облаком, что запустило процессы звездообразования в ней, частью которых и стала туманность Тарантул.

Туманность получила свое название из-за ярких пятен, которые чем-то напоминают лапы тарантула. Она простирается на тысячу световых лет.

Читайте такжеТелескоп Hubble сделал фото галактики "из ваты"

Область, которую сфотографировал Hubble, называется LHA 120-N 150; она заметна в центре изображения, в виде яркого объекта розового цвета. С помощью телескопа исследователи надеются понять, являются ли звезды, сформировавшиеся здесь, одиночками, или же они каким-то образом отделились от своих "сестер".

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".