Земля вступила в новую "стадию вымирания", одними из первых могут исчезнуть люди – эксперты

Об этом говорится в исследовании, проведенном Стенфордским, Принстонским и Калифорнийским университетами, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ученые отмечают, что позвоночные стали исчезать с лица земли рекордными темпами.

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Речь идет о шестом по счету этапе массового исчезновения видов.

Предыдущий этап закончился около 65 миллионов лет назад, когда на Земле вымерла вся популяция динозавров.