Земля вступила в новую "стадию вымирания", одними из первых могут исчезнуть люди – эксперты
15:55, 20 июня 2015Наука и IT
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Земля вступила в новую «стадию вымирания», и одними из первых могут исчезнуть именно люди.
Ученые заявляют о начале шестого этапа массового исчезновения видов / Google Maps
Об этом говорится в исследовании, проведенном Стенфордским, Принстонским и Калифорнийским университетами, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Ученые отмечают, что позвоночные стали исчезать с лица земли рекордными темпами.
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Речь идет о шестом по счету этапе массового исчезновения видов.
Предыдущий этап закончился около 65 миллионов лет назад, когда на Земле вымерла вся популяция динозавров.
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