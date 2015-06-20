Земля вступила в новую "стадию вымирания", одними из первых могут исчезнуть люди – эксперты

15:55, 20 июня 2015
Наука и IT
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Земля вступила в новую «стадию вымирания», и одними из первых могут исчезнуть именно люди.

планета земля / Google Maps

Об этом говорится в исследовании, проведенном Стенфордским, Принстонским и Калифорнийским университетами, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ученые отмечают, что позвоночные стали исчезать с лица земли рекордными темпами.

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Речь идет о шестом по счету этапе массового исчезновения видов.

Предыдущий этап закончился около 65 миллионов лет назад, когда на Земле вымерла вся популяция динозавров.

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