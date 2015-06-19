Эксперты заявили о рекордном падении экспорта швейцарских часов после выхода Apple Watch

Экспорт швейцарских часов пережил рекордный за пять лет спад на фоне начала продаж «умных часов» Apple, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Экспорт часов за май 2015 года сократился на 8,9% по сравнению с апрелем и составил 1,71 млрд франков ($1,9 млрд), приводит Bloomberg данные отчета Федерации индустрии швейцарских часов. Это крупнейший спад с ноября 2009 года, подчеркивает агентство.

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Компания Apple начала прием предзаказов на «умные часы» Apple Watch 10 апреля, продажи стартовали 24 апреля. Часы были представлены в начале марта. Минимальная цена «спортивной» версии — $349, «премиум» из розового золота стоит $17 тыс. Первыми обладателями «умных часов» стали жители Австралии, Великобритании, Германии, Гонконга, Канады, Китая, США, Франции и​ Японии.

Официально Apple еще не обнародовала итоги продаж, но, по оценке Slice, к середине июня компания продала 2,79 млн единиц Apple Watch разных моделей.