Ученые подтвердили наличие большого количества серы в подземном мире

Об открытии сообщается в журнале Geochemical Perspectives Letters, а коротко о нем рассказали в пресс-релизе Европейской геохимической ассоциации, сообщает Lenta.ru.

Науке давно известно, что масса ядра слишком мала, чтобы оно состояло только из тяжелых элементов (железа и никеля) — поэтому ученые допустили наличие в нем серы, кремния, углерода и кислорода. Однако ядро отделяет от поверхности 2900 километров, и напрямую подтвердить эту гипотезу невозможно.

Помогла геохимикам одна из катастроф Земли: столкновение с гигантским небесным телом, в результате которого от планеты отделилась будущая Луна. По мнению ученых, этот удар расплавил мантию Земли: там образовалась богатая серой жидкость, которая позже погрузилась в ядро.

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Чтобы подтвердить эту гипотезу, геохимики сравнили изотопное соотношение меди в современной мантии и в метеоритах.

Как показала масс-спектроскопия, образцы меди, взятые из мантии, весят в среднем на 0,025 процента больше, чем метеоритные. Таким образом, легких изотопов меди в мантии меньше, чем ожидалось — видимо, медь и сера в больших количествах ушли вниз, к границе ядра, а затем и примешались к верхним слоям ядра Земли.

«Кроме того, мы увидели, как жизнь следует за искусством. Много тысячелетий легенды рассказывали о том, как подземный мир горит огнем и серой. Сейчас мы убедились, по крайней мере, в изобилии серы», — отметил руководитель исследования Пол Севедж.