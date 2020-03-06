Ученые нашли на Марсе признаки жизни

Органические соединения тиофены могли возникнуть из-за деятельности микроорганизмов, живших три миллиарда лет назад, утверждают ученые.

Астробиологи Университета штата Вашингтона в США предположили, что органические соединения тиофены, которые недавно нашли на Марсе, может говорить о наличии жизни в прошлом.

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Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению ученых, к возможным небиологическим факторам формирования тиофенов относятся удары метеоритов, а также термохимическое восстановление сульфатов при температуре 120 градусов Цельсия.

Но тиофены также могли возникнуть из-за деятельности микроорганизмов, живших три миллиарда лет назад, утверждают ученые. Тогда условия на Марсе были более теплыми и влажными. Микробы участвовали в процессе восстановления сульфатов.

Теперь ученые хотят проанализировать изотопы серы и углерода в образцах, которые соберет новый марсоход. Живые организмы изменяют соотношения изотопов в производимых ими соединениях, что может служить маркером биологической активности в прошлом.

Молекулы тиофена имеют четыре атома углерода и атом серы, расположенных в ароматическом кольце. Они встречаются на Земле в угле, сырой нефти и грибах рода трюфели.

Как сообщал УНИАН, эксперты NASA обнаружили на Марсе необычную пещеру, в которой может быть жизнь.